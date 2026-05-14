Diyarbakır'da El Emeği Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da El Emeği Sergisi

Diyarbakır\'da El Emeği Sergisi
14.05.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da tarihi İçkale Müze'de usta öğreticiler ve kursiyerlerin eserleri sergilendi.

Diyarbakır'da usta öğreticiler ve kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, tarihi mekanda düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi bahçesi ve Saint George Kilisesi'nde düzenlenen sergide, Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezleri (ADEM) bünyesinde yıl içerisinde yapılan ürünler sergilendi.

Etkinlik kapsamında uygulamalı atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Sur Kaymakamlığı ADEM Koordinatörü İlknur Demirel, yaptığı açıklamada, merkezlerde yıl boyunca üretilen ürünlerin tarihi bir mekanda sergilenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Çalışmaların yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tanınmasını istediklerini belirten Demirel, "ADEM bünyesinde yürüttüğümüz seramik ve çömlek, dokuma, ipek el dokumacılığı ile geleneksel el sanatları atölyelerinde hazırlanan ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz." dedi.

Tarihi yapıyı ziyaret edenlerin çalışmaları inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimiz, geleneksel el sanatları ve yaşayan miras unsurlarımız hakkında bilgi alıyor. Özellikle ipek el dokumacılığı atölyelerine yoğun ilgi gösteriliyor. Bu ilgi bizi gururlandırıyor. Önümüzdeki hafta kutlanacak Müzeler Haftası dolayısıyla sergimizin bu döneme denk gelmesi de ayrıca anlam taşıyor."

Demirel, ADEM bünyesinde yürütülen çalışmaların görünür olmasının kendilerini motive ettiğini belirterek, faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Usta öğretici Sara Hocaoğlu da aylar süren emeğin görünür kılınması açısından ürünlerin sergilenmesini önemli bulduklarını söyledi.

Kursiyerlerle ziyaretçilere ürünleri tanıttıklarını belirten Hocaoğlu, "Bugün sergimizin ilk günü. İlgi oldukça yoğun. Dört gün daha burada olacağız. Ziyaretçi sayısının artacağına inanıyorum." dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Diyarbakır'ı ziyaret eden Remziye Beşkardeş ise İçkale Müze Kompleksi'nde sergilenen ürünleri ve atölye çalışmalarını beğendiğini söyledi.

Beşkardeş, "Özellikle dokuma ürünleri dikkatimi çekti. Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdik. Bu sergi de ziyaretimizi daha anlamlı hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da El Emeği Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:33:46. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da El Emeği Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.