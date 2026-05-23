Diyarbakır'da Elektrikli Cip Yangını
Diyarbakır'da Elektrikli Cip Yangını

23.05.2026 13:39
Diyarbakır Kayapınar'da elektrikli cip alev aldı, yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde alev alan elektrikli cip, itfaiyecilerin su ve yangın söndürme battaniyesiyle müdahalesi sonucu söndürüldü. Cip, kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen elektrikli cip, alışveriş merkezinin otoparkından çıktıktan sonra, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücünün araçtan çıkıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangın söndürme battaniyesini kullanarak alevleri kontrol altına alıp, soğutma yaptı. Cip kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangın anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, alev alev yanan cipte zaman zaman patlamaların da meydana geldiği görüldü.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Olay, Kaza

