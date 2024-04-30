Diyarbakır'da Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 6 sanığa hapis cezası

Diyarbakır\'da Ergün Arslan\'ın ölümüne ilişkin 6 sanığa hapis cezası

Diyarbakır'da 2 yıl önce 'tacizci' sanılarak darbedilip bıçaklanan Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığa, 10 yıl 5 aydan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan birine 'kasten öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezası verirken, diğer sanıklara ise 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 10 yıl beşer ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

30.04.2024 21:08
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Diyarbakır'da 2 yıl önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığa, 10 yıl 5 aydan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar B.E. ve S.D. ile tutuksuz yargılanan E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M. hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm sanıkların üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılması ve 2 sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Tutuklu sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi, tutuksuz sanıklar beraat talebinde bulundu.

Maktul Ergün Arslan'ın eşi Azize ve kardeşi Süleyman Arslan, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık B.E'ye "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl, S.D'ye "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 11 yıl 8 ay, diğer sanıklar E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M'ye ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıl beşer ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Merkez Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de bir kişinin "mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek, taciz ettiği" iddiası üzerine Ergün Arslan bir grup tarafından darbedilip bıçaklanmış, yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika

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