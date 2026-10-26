Diyarbakır'da Erkuş davasında Zeki Toker tutuklu kaldı, duruşma 4 Kasım'a ertelendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Erkuş davasında Zeki Toker tutuklu kaldı, duruşma 4 Kasım'a ertelendi

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Diyarbakır\'da Erkuş davasında Zeki Toker tutuklu kaldı, duruşma 4 Kasım\'a ertelendi
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Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmada, tutuklu sanık Zeki Toker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada Mahsun Erkuş'un eşi ve kardeşi sanıktan şikayetçi oldu; mahkeme heyeti davayı 4 Kasım'a erteledi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Mahsun Erkuş'un (32) yaşamını yitirdiği, S.Y.'nin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davanın 4'üncü duruşmasında, tutuklu sanık Zeki Toker'in (30) tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay, 31 Mart 2025'te Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Dayısı A.S. ile mahallede seyir halinde olan Mahsun Erkuş'un kullandığı 55 AEJ 01 plakalı hafif ticari araca ateş açıldı. Ağır yaralanan Erkuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkuş'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada kafe işleten Y.A. (34) 'suçluyu kayırma', Zeki Toker (30) ise A.S.'ye (26) karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve Mahsun Erkuş'a karşı 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. A.S. de S.Y.'ye (32) karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, maktulün yakınlarının beyanları, S.Y.'nin ifadeleri, olay yeri inceleme raporu, görüntüler ve kriminal uzmanlık raporları birlikte değerlendirilerek Toker'in Mahsun Erkuş'un bulunduğu araca ateş ederek ölümüne neden olduğu, aynı eylemle araçta yolcu konumunda bulunan A.S.'ye yönelik de kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği belirtildi.

EŞİ VE KARDEŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına sanık, katılanlar ve taraf avukatları katıldı. Daha önceki duruşmalarda A.S. ile Y.A. serbest bırakıldı.

Duruşmada ifade veren Mahsun Erkuş'un eşi T.E., sanık Zeki Toker'den şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılmak istediğini söyledi. T.E., "Olay nedeniyle Zeki'den şikayetçiyim. Olay günü gece saat 01.30 civarında eşim kapının önünde aile bireyleri ile sohbet ediyordu, dayısı ile 'bir tur atıp geleceğiz' dedi. Gittiler ve aradan 1-2 saat geçmeden bize öldüğü haberi geldi. Olay nedeniyle ondan şikayetçiyim" dedi.

'ARACA 32 KURŞUN İSABET ETTİ'

Mahsun Erkuş'un kardeşi M.A.E., araca 32 kurşun isabet ettiğini öne sürerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. M.A.E., "Kardeşim öldürüldükten sonra Zeki'yi aradım, telefonu açtı ancak benimle yüz yüze görüşmek istemedi, Zeki bu işi kimin yaptığını bildiğini, ancak söylemeyeceğini söyledi. Telefonda başka görüşmemiz olmadı. Zeki daha önce beni 2 defa öldürmeye teşebbüs etti ancak ben şikayetçi olmadım. Kamera kayıtları ortaya çıkarsa Zeki ile hareket eden birilerinin olduğu ortaya çıkacaktır. Arabaya 32 kurşun isabet etmiştir. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

MAHKEME 4 KASIM'A ERTELENDİ

Sanık Zeki Toker ise suçlamaları kabul etmeyerek, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, S.Y.'nin duyu veya organlarından birinin sürekli zayıflaması veya yitirilmesine neden olup olmadığı konusunda kati hekim raporu alınması için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine ve duruşmaya gelmeyen bazı tanıkların çağrılarak dinlenmesine karar verdi.

Tutuklu sanık Zeki Toker'in, hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin dosyada mevcut olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

Kaynak: DHA
Diyarbakır3. SayfaMahkemeGüncelSon Dakika

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