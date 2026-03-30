Uygunsuz vaziyette yakaladığı eşi ile dayısına kurşun yağdırdı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir kişi, iddiaya göre evinde uygunsuz vaziyette yakaladığı karısını öldürdü, dayısını yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre akşam evine giden M.D., evde 4 çocuk annesi olan eşi Ö.D. ve dayısı A.T.’yi uygunsuz şekilde yakaladı. Silahını alan M.D., eşi Ö.D. ve A.T.’nin üzerine kurşun yağdırdı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Ö.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan A.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.D, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de bölgede güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: AA/ İHA
