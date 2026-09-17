Diyarbakır'da eski eşini yaralayıp kaçan Ö.K., polis takibinde intihar etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da eski eşini yaralayıp kaçan Ö.K., polis takibinde intihar etti

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Diyarbakır\'da eski eşini yaralayıp kaçan Ö.K., polis takibinde intihar etti
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Diyarbakır Yenişehir'de Ö.K., tartıştığı eski eşi M.K.'yi silahla yaralayıp araçla kaçtı. Polis takibi sırasında Ö.K.'nin aynı silahla intihar ettiği kazada M.K. de hayatını kaybetti.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, silahla yaraladığı eski eşi M.K.'yi yanına alarak araçla kaçan Ö.K., polis ekiplerinin takibi sırasında aynı silahla intihar etti. Sağlık görevlilerince araçta yapılan incelemede Ö.K. ve M.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta sabah saatlerinde bir araya gelen Ö.K ile bir süre önce boşandığı eşi M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Ö.K., tabancayla M.K.'yi yaralayıp, aracına alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı haldeki M.K., KADES uygulamasını kullanarak polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine yapılan teknik takip sonucu M.K.'nin kullandığı aracın geçiş güzergahında polis ekiplerince önlem alındı. Kara yolunda konuşlanan polis aracını fark eden M.K., dur ihtarına uymayıp, polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta yakalanacağını anlayan M.K., eski eşini yaraladığı tabancayla intihar etti.

Olay yerindeki sağlık görevlilerince araçta yapılan incelemede Ö.K. ve M.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta çıkarılan Ö.K. ve M.K'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: ANKA
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