Diyarbakır'da eski Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi yıkıma başlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da eski Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi yıkıma başlandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 1994 yılında inşa edilen Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'nin atıl durumda kalan eski binası yıkılmaya başlandı. Yerine 20 üniteli diş hastanesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binası yapılacak.

12.02.2024 16:10  Güncelleme: 16:12
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DİYARBAKIR'da eski Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'nin yıkımına başlandı.

Silvan ilçesinde 1994'te inşa edilen 95 yataklı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi, 2020 yılında yapılan 150 yataklı yeni binasına taşındı. Atıl durumda kalan eski bina için yıkım kararı verildi. Yıkım işlemlerine başlanan binanın yerine, 20 üniteli diş hastanesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının yapılacağı öğrenildi.(DHA)

Diyarbakır\'da eski Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi yıkıma başlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da eski Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi yıkıma başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da eski Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi yıkıma başlandı - Son Dakika
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