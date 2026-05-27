Diyarbakır'da Evlat Nöbeti 14. Bayramda Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti 14. Bayramda Devam Ediyor

27.05.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 14. bayramda da evlat nöbetine devam ediyor.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetinde 14'üncü bayrama da çocuklarından uzak girdi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 385 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin 459 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 77 aile çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 14'üncü bayramlarına da buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

'EVİMİZ YAS EVİNE DÖNDÜ, ARTIK ÇOCUKLARIMIZI VERSİNLER'

2015'te 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ, "Oğlum 1 Haziran 2015'te Kur'an kursuna gideceğim dedi bir daha gelmedi. Hiçbir şekilde haber alamadık. Bayram ama bizim için bayram yok. Çünkü içimiz buruk, ciğerimiz yanıyor. İçimizdeki ateş, gözümüzdeki yaşlar dinmiyor. Ancak gelişleri bizim gözyaşlarımızı dindirir. Onsuz bayram bize zindandır. Başımızı rahat yastığa koyamıyoruz. Onu çok özlüyoruz. Çocuğuma doyamadım. Evimiz yas evine döndü. Artık çocuklarımızı versinler. Neredeysen çık gel oğlum. O silahları atın ve güvenlik güçlerine teslim olun. Çocuklarımız burada olsaydı çifte bayram yapardık" dedi.

'ÖLÜM DAHİ OLSA ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURADAN AYRILMAYACAĞIZ'

Evlat nöbetini 2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için sürdüren Nihat Aydın, "Çocuklarımıza hasretiz. Gönül ister ki çocuklarımıza kavuşmuş olsaydık, onlarla beraber bayrama girseydik. Maalesef olmadı. Terör örgütü bir kez daha kirli yüzünü gösterdi. Çocuklarımızı bizden ayrı koydular. Anne ve babalar olarak hepimiz çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Ölüm dahi olsa çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. ya öleceğiz ya da çocuklarımızı alacağız. Gönül isterdi çocuklarımızla bayram alışverişine gidelim ancak aileler olarak yine de burada yalnızız. Çocuğum, beni görüyorsan eğer ailen hepsi seni bekliyor. Artık yeter diyoruz. O silahları bırakın ve güvenlik güçlerine teslim olun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Evlat Nöbeti 14. Bayramda Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:08:20. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Evlat Nöbeti 14. Bayramda Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.