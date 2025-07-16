Diyarbakır\'da Filistin\'e Destek Etkinliği

Diyarbakır'da yaz Kur'an kurslarında " Filistin'e Destek" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Celal Büyük, Şeyh Said Cami'nde öğrenciler tarafından düzenlenen "Filistin'e Destek" etkinliğinde yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından Gazze için yazılan şiirleri okundu ve Filistin üzerine yazılan ilahiler dinletildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyük, öğrencilerin hem İslam coğrafyasına duyarlılık geliştirmeleri hem de Filistin'de yaşanan insani krize dair farkındalık kazanmaları açısından programın önemli olduğunu belirtti.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Büyük, kursta Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin öğretilmesinin yanında, kültürel ve sportif etkinliklerin de yapıldığını aktardı.

Program, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.