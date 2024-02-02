Diyarbakır\'da Filozof Ramazan\'ı öldüren şüpheli ifadesinde Pişkin\'i başkası sandığını öne sürdü

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli E.B. savcılıktaki ifadesinde Pişkin'i başkası sandığı için bıçakladığını öne sürdü.
Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıyla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan E.B'nin, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan E.B, tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikteki işlemleri devam eden şüphelinin savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.
Şüpheli E.B, ifadesinde babasının Fatih'teki mantolama yalıtım dükkanında çalıştığını, maktul Pişkin'i tanımadığını ve Pişkin'i Afgan uyruklu "Saboor Muradi" isimli kişi sandığını öne sürdü.
Muradi'yi babasının yanında çalışması nedeniyle tanıdığını ve bu kişinin kendisine uyuşturucu ile Afgan macunu olarak bilinen maddelerden verdiğini iddia eden şüpheli, "Ben kendimi kaybediyordum. Bu şahıslar tarafından 2017-2021 yılları arasında cinsel istismara da uğradım. Bu cinsel istismara ilişkin herhangi bir şikayetim olmadı sadece aileme anlattım." dedi.
Şüpheli B, olay tarihinde ise maktulü Saboor Muradi sandığı için yaralamak amacıyla yanına gittiğini, önce taş attığını fakat isabet etmeyince, Pişkin'in kendisine karşılık verdiğini, olayın heyecanıyla yanında bulunan bıçağı maktulün karın bölgesine 2-3 defa sapladığını ardından da olay yerinden kaçtığını belirtti.
Herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantısı olmadığını, Pişkin'i ilk kez 2021'de sosyal medyada gördüğünü öne süren şüpheli B, "Daha sonra iki ay kadar önce de babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan 'Çaycı Ramazan Hoca' isimli kişiyi iş yerinde gördüm. Kendisinin Saboor Muradi olduğunu sandım. Saboor Muradi sürekli olarak rüyalarıma giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü'nden satın aldım." diye konuştu.
Şüpheli B., öldürme kastı olmadığını savunarak olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.
Olay
Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.
Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.
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