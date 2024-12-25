Diyarbakır'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ?

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