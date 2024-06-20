Diyarbakır'da fırtınada yıkılan caminin minaresi evin üstüne devrildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da fırtınada yıkılan caminin minaresi evin üstüne devrildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yaşanan fırtına sonucunda köy camisinin minaresi bir evin üstüne devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fırtına anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayrıca, fırtına nedeniyle kırsal alandaki yüksek gerilim hattı da devrildi ve Dicle Elektrik ekipleri tarafından onarım çalışmaları başlatıldı.

20.06.2024 23:21
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Diyarbakır'da fırtınada yıkılan caminin minaresi evin üstüne devrildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde fırtına sırasında yıkılan caminin minaresi bir evin üstüne devrildi.

Hazro ilçesine bağlı Sarıçanak köyünde akşam saatlerinde etkili olan fırtınada köy camisinin minaresi bir evin üstüne devrildi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, fırtına cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, fırtınada kırsal alandaki yüksek gerilim hattı da devrildi. Dicle Elektrik ekiplerinin devrilen direğin yenilenmesi ve kopan iletim hattının onarılması için çalışmaları sürerken, elektriksiz kalan yerleşim bölgelerinin bir kısmına alternatif yollardan enerji verildi.

Kaynak: İHA

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