Diyarbakır'da "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finali yapıldı

Diyarbakır'da "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finali gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Abdullah Tivnikli Fen Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen İmam Hatip Liseler Arası "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finalinde dereceye giren öğrenciler belirlendi.
Yarışmada, Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulvahit Fırat birinci, Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mert Bayat ikinci, Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zülküf Çiçek üçüncü seçildi.
Programda, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi, katılımcı öğrencilere çeşitli hediyeleri verildi.
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