Diyarbakır\'da fotoğraf eğitimi alan öğrenciler görme engelli çocukların hayallerini objektife yansıttı

Diyarbakır'da fotoğraf eğitimi alan Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri görme engelli çocukların hayallerini objektife yansıttı.
Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Diyarbakır Sinema Ofisi'nin sponsoru olduğu "Kadrajımda Engel Yok" SADA projesi kapsamında 11 öğrenci 6 hafta boyunca temel fotoğrafçılık ile hikaye ve senaryo yazma eğitimi aldı.
Öğrenciler daha sonra Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu'nda bulunan 11 görme engelli çocukla bir araya geldi.
Öğrenciler görme engelli çocukların hayallerini yazarak fotoğraf senaryosu haline getirdi.
Çocukların "uzaya gitme", "piyano çalma" gibi hayalleri canlandırılarak, fotoğrafı çekildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Büşra Baran, bu projenin asıl amacının öğrencilerde empati duygusunu güçlendirmek olduğunu belirtti.
Baran, şunları kaydetti:
"Hiç görmeyen bir çocuğun hayalindeki resim fikri çok kıymetliydi. Fakat bunun yine akranları tarafından hayata geçirilmesini istedik. Bu sebeple öğrencilerimize öncelikle eğitim verdik. Hikaye ve senaryo yazma eğitimi alan 11 öğrencimiz, görme engelli 11 öğrenci ile zaman geçirerek onları anlamaya ve anladığının hikayesini yazmaya başladı. Her hikayeyi senaryolaştırıp fotoğrafını çektik."
Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yıldız Özateş de ise çekimi yapılan fotoğrafların başta okulları olmak üzere kentteki birçok okulda sergileneceğini, böylece öğrencilerin empati duygusunun güçlenmesine vesile olunacağını aktardı.
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