Diyarbakır'da Hakkari Belediye Başkanının görevden alınması sonrası eylem yasağı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hakkari Belediye Başkanının görevden alınması sonrası eylem yasağı

Diyarbakır\'da Hakkari Belediye Başkanının görevden alınması sonrası eylem yasağı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasının ardından Diyarbakır Valiliği, kent genelinde 3-7 Haziran tarihleri arasında 4 gün süreyle eylem yasağı getirildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal grupların sözde protesto etmek amacıyla yasa dışı eylem ve etkinlikler gerçekleştirebileceği ve kamu düzeni ile güvenliğin tehlikeye düşebileceği değerlendirildiği belirtildi.

03.06.2024 14:31
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HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasının ardından Diyarbakır Valiliği, kent genelinde 3- 7 Haziran tarihleri arasında 4 gün süreyle eylem yasağının getirildiğini duyurdu.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasının ardından kent genelinde 3-7 Haziran tarihleri arasında 4 gün süreyle eylem yasağının getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "03.06.2024 günü Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından sözde protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yasa dışı eylem ve etkinlikler gerçekleştirme çabası içerisinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmektedir. Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği değerlendirildiğinde 'kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden', Hakkari Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması ile ilgili konular veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak; açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, Jandarma bölgesi dahil olmak üzere il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 03 Haziran günü saat 14.15'ten 07 Haziran 2024 günü saat 14.14'e kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Hakkari Belediye Başkanının görevden alınması sonrası eylem yasağı - Son Dakika

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