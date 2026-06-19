Diyarbakır\'da Halka Açık Spor Okulları Projesi Başlatıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bünyesinde "Halka Açık Spor Okulları Projesi" başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin spor tesislerinde uygulanacak proje kapsamında futbol, voleybol, tenis, yüzme, okçuluk ve basketbol branşlarında verilecek kurslara her yaş grubundan genç ve çocukların katılabileceği belirtildi.

Başlama tarihi daha sonra ilan edilecek kurslar için kayıtların online yapılacağı bildirilen açıklamada, bu projeyle genç ve çocukların güzel bir tatil yaşayacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verile BESYO Müdürü Prof. Dr. Veysi Akpolat, bu projedeki amaçlarının yaz döneminde her yaş grubundan çocuklara ve gençlere spor eğitimi vermek, güzel bir tatil dönemi geçirmelerine imkan sağlamak ve üniversiteyi şehir ile bütünleştirmek olduğunu kaydetti.

Akpolat, "Çocuklarımız ve gençlerimiz yaz dönemine uygun çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdik. Uzman hocalarımız 6 branşta aktif görev yaparak eğitim verecek. Üniversitemizin halkla bütünleşme misyonuna uygun bir çalışma olacak." ifadelerini kullandı.