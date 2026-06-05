Diyarbakır'da 5 Haziran Patlamasında Yaşamını Yitirenler Anıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 5 Haziran Patlamasında Yaşamını Yitirenler Anıldı

05.06.2026 19:43  Güncelleme: 01:38
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Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'te HDP mitinginde IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler, 11. yıl dönümünde DEM Parti tarafından düzenlenen anma programıyla anıldı.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'te HDP'nin seçim mitinginde meyana gelen patlamada yaşamını yitirenler düzenlenen programla anıldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden iki gün önce İstasyon Meydanı'nda düzenlediği "Büyük İnsanlık" mitinginde terör örgütü IŞİD tarafından yapılan bombalı saldırının 11'nci yıl dönümü dolayısıyla DEM Parti tarafından anma programı düzenlendi.

5 kişinin yaşamını yitirdiği, 400'e aşkın kişinin yaralandığı katliamın yıl dönümünde patlamanın yaşandığı elektrik trafosunun önünde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "5 Haziran arkadaşlarımızın anısı" yazılı anıt önünde anma gerçekleştirilen anmaya Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük, Doğan Hatun, DEM Parti Milletvekili Mehmet Kamaç, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma programında patlamanın meydana geldiği alana karanfiller bırakıldı.

"UNUTMADIK, UNUTMUYORUZ, UNUTMAYACAĞIZ"

Anma programında konuşan patlamada oğlu Civan'ı kaybeden baba Şaban Aslan, acılarının hale taze olduğunu söyledi. Bu katliamı unutmayacaklarını söyleyen Aslan, "Yine böyle bir gün cuma günü maalesef bu saatlerde IŞİD terör örgütü tarafından buraya bomba konuldu ve binlerce insanı burada 400 kişi yaralandı 5 de şehidimiz vardı. O gün hala içimizde aynı acı devam ediyor. Maalesef sanki dün olmuş gibi. Hiç unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız. Bu milletin içinde çoluk çocuk demeden binlerce insanı 7'den 70'e burada toplanan insanın içine bomba konuluyor. Bu insanları katlediyor. Bunların neresi Müslüman? Bunların dini nedir? İmanı nedir? Bence bunlar dinsiz, imansızdır. Dini, imanlı olan bir insan burada bu insanın içine bu insanların içine bomba koyamaz. Korunamaz. Ne dinde var Ne imanda var, ne kişilikte var. Bunlar kişiliksiz. Başkalarının maşaları maalesef. Yaşamaya çalışıyoruz. Barış için ne kadar çok öldük. Hala da ölüyoruz. Bizim tek bir amacımız var. İnsanca yaşamak, hak, hukuk, adalet çerçevesi içerisinde yaşayabilmek" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Diyarbakır, DEM Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Terör, Işid, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 5 Haziran Patlamasında Yaşamını Yitirenler Anıldı - Son Dakika

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