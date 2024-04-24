Diyarbakır Bismil\'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Fatih Mahallesi'nde iki evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki kameraları inceleyen ekipler kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen elektrikli bisiklet ile muhtelif el aletleri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen U.I. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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