Diyarbakır'da İhracat Söyleşileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da İhracat Söyleşileri

14.07.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır OSB'de düzenlenen programda Afrika'ya yönelik ihracat stratejileri ele alındı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) WCI Forum iş birliğiyle "İhracat Söyleşileri" programı düzenlendi.

Diyarbakır OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB Konferans Salonunda düzenlenen programda Afrika pazarı ve kıtaya yönelik ihracat stratejileri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır sanayisinin ihracat potansiyeline dikkati çekerek, özellikle Afrika kıtasının sunduğu fırsatlara odaklanılması gerektiğini belirtti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise bölge sanayicisinin küresel pazarda daha güçlü bir yer edinmesi için iş birliği ve bilgi paylaşımının önemine değindi.

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu da programda yaptığı sunumda, Afrika'ya ihracatta dikkat edilmesi gereken stratejik unsurlar, pazar trendleri ve bölgesel dinamikler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, İhracat, Afrika, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İhracat Söyleşileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

20:26
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
20:12
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama
15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
19:13
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
18:19
Trump, Putin’e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
10:47
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid’i salladı
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı
10:29
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi Futbolcular ile kupayı kaldırdı
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi; Futbolcular ile kupayı kaldırdı!
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
10:22
Kuzey Kore’den düşmanlarına gözdağı 3 ülkeyi birden hedef aldı
Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı! 3 ülkeyi birden hedef aldı
09:49
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
09:26
Borsa operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı
Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
09:16
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 21:27:08. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da İhracat Söyleşileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.