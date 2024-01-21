 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da İkinci El Eşya İşyerinden 15 Televizyon Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da İkinci El Eşya İşyerinden 15 Televizyon Çalındı

Diyarbakır'da ikinci el eşya satan bir iş yerinden 200 bin lira değerindeki 15 televizyonun çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin bakkal komşusu olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, suçunu itiraf ederek çaldığı televizyonları polise teslim etti.

21.01.2024 - 12:24,  Güncelleme: 12:26
Abone Ol

DİYARBAKIR'da ikinci el eşya satan S.Y.?nin (22) iş yerinden 200 bin lira değerindeki 15 televizyonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin bakkal komşusu M.A. (24) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden M.A., bir depoda sakladığı televizyonları polise teslim etti.

Olay, 15 Ocak'ta Sur ilçesinde meydana geldi. İkinci el eşya satan ve sabah saatlerinde iş yerini açan S.Y., 15 televizyonunun olmadığını gördü. S.Y.?nin, durumu polise bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yeri çevresi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelemeye alındı. 10 açıdan görüntü tespit eden ekipler, hırsızlık olayının yaşandığı o saatlerde bir otomobil tespit etti. Otomobilin plakasından sürücünün kimliği belirlendi. Yapılan araştırmada kimliği tespit edilen şüpheli M.A.?nın aynı zamanda S.Y.?nin komşusu olduğu ve bakkal işlettiği belirlendi.

M.A. kırsal Ovabağ Mahallesi'nde tespit edilen adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. M.A., emniyetteki ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. M.A. çaldığı televizyonları da Viranşehir- Derik kara yolundaki bulunan bir depoda sakladığını söyledi. Polis, M.A.?yı da alarak, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle depoya gitti. Depoyu açan M.A., çaldığı 15 televizyonu polis ekiplerine teslim etti. Öte yandan M.A.?nın televizyonları polise teslim etme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis araçlarına yüklenen 15 televizyon, işletmeci S.Y.?ye teslim edildi. M.A.?nın emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Diyarbakır\'da İkinci El Eşya İşyerinden 15 Televizyon Çalındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sur, Güvenlik, Diyarbakır, Hırsızlık, Gözaltı, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İkinci El Eşya İşyerinden 15 Televizyon Çalındı - Son Dakika


11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:25:10. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da İkinci El Eşya İşyerinden 15 Televizyon Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement