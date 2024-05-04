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Diyarbakır'da düzenlenen "İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi" çalıştayı başladı

Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi ve Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştay, 2 gün sürecek.

DÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bağcı, yaptığı açıklamada, çalıştay ile Arapça hazırlık eğitimi üzerine çalışmaları bulunan uzman ve araştırmacıların bir araya gelerek Arapça hazırlık eğitiminin geçmişi, bugünü ve gelecekte nerede olacağı hakkında bilgi alışverişi sağlanacaklarını söyledi.

Öğrencileri çok iyi bir şekilde Kuran ve sünneti anlayabilecek ve Kur'an'ı yüzünden düzgün bir şekilde okuyabilecek bir seviyede yetiştirmek durumunda olduklarını ifade eden Bağcı, şöyle konuştu:

"Bu son derece önemli. Öğrencilerimizi Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın ve dinin temel kaynaklarını anlayacak bir Arapça bilgisine sahip olmaların gerektiği bilincini mutlaka aşılamamız gerekiyor. Arapça dersleri sade bir dil olarak ele alınmamalı. Kur'an'ın ve sünnetin anlaşılmasında önemli bir araç olduğu öğrencilerimize özellikle vurgulanmalıdır."

Çalıştaya, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belegatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahirhan Aydın konuşmacı olarak katıldı.