Diyarbakır'da düzenlenen 'İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi' çalıştayı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da düzenlenen 'İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi' çalıştayı başladı

Diyarbakır\'da düzenlenen \'İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi\' çalıştayı başladı

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, Arapça hazırlık eğitimi üzerine çalışmaları bulunan uzman ve araştırmacıları bir araya getirerek bilgi alışverişi sağlayacak. Çalıştaya, çeşitli üniversitelerden konuşmacılar katıldı.

04.05.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen "İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi" çalıştayı başladı

Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi ve Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştay, 2 gün sürecek.

DÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bağcı, yaptığı açıklamada, çalıştay ile Arapça hazırlık eğitimi üzerine çalışmaları bulunan uzman ve araştırmacıların bir araya gelerek Arapça hazırlık eğitiminin geçmişi, bugünü ve gelecekte nerede olacağı hakkında bilgi alışverişi sağlanacaklarını söyledi.

Öğrencileri çok iyi bir şekilde Kuran ve sünneti anlayabilecek ve Kur'an'ı yüzünden düzgün bir şekilde okuyabilecek bir seviyede yetiştirmek durumunda olduklarını ifade eden Bağcı, şöyle konuştu:

"Bu son derece önemli. Öğrencilerimizi Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın ve dinin temel kaynaklarını anlayacak bir Arapça bilgisine sahip olmaların gerektiği bilincini mutlaka aşılamamız gerekiyor. Arapça dersleri sade bir dil olarak ele alınmamalı. Kur'an'ın ve sünnetin anlaşılmasında önemli bir araç olduğu öğrencilerimize özellikle vurgulanmalıdır."

Çalıştaya, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belegatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahirhan Aydın konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Gençlik, Dicle, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da düzenlenen 'İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi' çalıştayı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü! 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı
15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:39 Bakan Yerlikaya’dan Fatih’teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı
15:27 Nişantaşı’nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı Nişantaşı'nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 17:16:10. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da düzenlenen 'İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi' çalıştayı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement