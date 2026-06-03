Diyarbakır'da İş Teftiş Toplantısı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İş Teftiş Toplantısı

Diyarbakır\'da İş Teftiş Toplantısı
03.06.2026 15:10
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Diyarbakır'da, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, "İş Teftiş Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında (DTSO) yapılan açıklamada, DTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Adana Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Semiha Dostlar, Grup Başkan Yardımcısı Emre Kızıldağ ile İş Başmüfettişleri Mehmet Alper Kan, Serkan Dönmez ve Mehmet Köseler tarafından "4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" olmak üzere çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler hakkında katılımcılara bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DTSO Başkanı Mehmet Kaya, iş dünyasının dijitalleşme ve rekabet koşullarına odaklanırken çalışma mevzuatına ilişkin riskleri zaman zaman gözden kaçırabildiğini belirterek, üyelerin bu kapsamda bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaya, iş kanunu ve çalışma mevzuatının ticari rekabet kadar önemsenmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, toplantıya, DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Azizoğlu, Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Amine Demir Çoban, Diyarbakır Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Garip Karatay, İŞKUR İl Müdürü Reşat Merttir, iş insanları, mali müşavirler ve muhasebecilerin katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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