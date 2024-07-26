Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

26.07.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan, 3 kişinin tutuklandığı soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Cami Kebir Mahallesi'nde kafe ve otel olarak hizmet veren bir iş yerine 11 Temmuz'da silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "Topuz" adı verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kafe ve otel olarak hizmet veren bir iş yerine 11 Temmuz'da silahla ateş açılmasına ilişkin soruşturma başlatılmış, V.G, U.Y. ve G.Ç. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Zanlılardan V.G'nin söz konusu iş yerinin sahiplerini daha önce "gürültü yaptıkları" ve "mahallenin düzenini bozdukları" iddiasıyla tehdit ettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Operasyon, Sur, Güvenlik, Soruşturma, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
14:52 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu’nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 15:42:44. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement