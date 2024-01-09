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Diyarbakır'da işletmelerde fiyat listesi denetimi yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da işletmelerde fiyat listesi denetimi yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetim yaptı. Yeni uygulama gereği fiyat listelerinin masalarda ve giriş kapılarında görünür olması zorunlu hale getirildi. Uygulamaya uymayan işletmelere cezai işlem uygulanabileceği belirtildi.

Diyarbakır\'da işletmelerde fiyat listesi denetimi yapıldı
09.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 15:00
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren işletmelerde fiyat listesinin masalarda ve giriş kapılarında görünecek şekilde bulunması zorunluluğu kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Müşterilerin kimse ile temas kurmadan fiyatları görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik tutanak tutuldu.

Ekipler, fiyat listeleri veya ürün etiketleri bulunmayan işletmelere 2 bin 200 liradan başlayan cezalar uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, vatandaşların karşılaştığı olumsuz durumları ALO 153 ve 175 telefon hatlarına bildirmelerini istedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da işletmelerde fiyat listesi denetimi yapıldı - Son Dakika
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