Diyarbakır'da Kadın Girişimciler İçin Çalıştay - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadın Girişimciler İçin Çalıştay

Diyarbakır\'da Kadın Girişimciler İçin Çalıştay

Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda kadın girişimcilerin ekonomik güçlenmesi teşvik edildi.

22.11.2024 18:18
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Diyarbakır'da "Ekonomide Kadın Çalıştayı" düzenlendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İş Kadınları Meclisi ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, DTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, bu oluşumun temel kuruluş felsefesinin ekonomik alanda kadınların güçlenmesi ve kadın girişimcilerinin desteklenmesi olduğunu söyledi.

"DTSO İş Kadınları Meclisi Türkiye'de bir ilk ve tek olması itibarıyla yerel, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli kurumların dikkatini çekti ve ilham kaynağı oldu." diyen Ekingen, bu kapsamda işbirlikleri ve ortak çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Ekingen, 35 kadının yönetim, meclis ve komiteler düzeyinde karar mekanizmalarında yerini aldığını ifade ederek, "İlk defa ticaret ve sanayi odaları bünyesinde kadın aday meclis başkanı olmuştur. Yine komite başkanlıklarında da önceliği kadınlar almıştır. Kadınların bu başarısı iş kadınları meclisi olarak bizleri umutlandırmış ve gururlandırmıştır." dedi.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevher Defne Eyyubi de kadınların ekonomik yaşama katılımının, bireysel olarak ekonomik bağımsızlığı artırmanın ötesinde, bölgesel kalkınma, toplumsal eşitlik ve sürdürülebilir büyüme açısından kritik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kadınların finansmana erişimde karşılaştığı zorluklar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, karar mekanizmalarına katılım güçlükleri, iş ve özel hayat dengesi sorunları nedeniyle potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkaramadığını dile getiren Eyyubi, "Kadın girişimcilerin ve kooperatiflerinin güçlendirilmesi, kadın emeğinin ekonomik süreçlerde daha görünür hale gelmesi ve yerel yönetimlerin bu sürece daha etkin katkı sağlaması, hem toplumsal eşitlik hem de ekonomik büyüme için stratejik önceliklerdir. Kadınların ekonomide daha aktif rol alması, yalnızca bireysel yaşam kalitesini yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumsal refahı da artıracaktır." diye konuştu.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise çalıştaya katılımın yüksekliğinin mutluluk verdiğini belirterek, daha önce üye kadın sayısının 450 olduğunu, İş Kadınları Meclisi sonrası bu sayının 5 bine yükseldiğini anlattı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise 2007'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu kurduklarını anımsattı.

Kurulun girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük ettiğini belirten Yeşil, üyeleri olan farklı sektörlerden yaklaşık 7 bin kadın girişimcinin 81 ilde ve 160 ilçede birçok projeye imza attığını söyledi.

Yeşil, kadınların girişimcilere rol model olduğuna dikkati çekerek, "Kadın Girişimciler Kurulumuz çalışmalarıyla lise çağından itibaren yeni girişimcilere her zaman ilham kaynağı olacak. Girişimci adaylarımızı cesaretlendirecek, girişimcilik ruhunu tetikleyecek ve merak uyandıracak etkinlikleri sürdüreceğiz. Bu nedenle bizlere düşen en önemli görev, iş dünyası ve toplum olarak kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almasını teşvik edecek çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katkı sunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

DTSO İş Kadınları Meclisi ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin katıldığı çalıştayda daha sonra oturumlara geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kadın Girişimciler İçin Çalıştay - Son Dakika

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