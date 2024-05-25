Diyarbakır'da Kadınlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Kadınlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Diyarbakır\'da Kadınlar İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, İsrail karşıtı sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Kadınlar, Gazze'deki zulmün durdurulması ve İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

25.05.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşların kadın temsilcileri öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü'de bir araya gelen kadınlar, " Filistin'e Özgürlük" yazılı pankart açtı.

Kadınlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail karşıtı slogan atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Elif Fidantek, Gazze'ye yönelik zulmün 7 Ekim'den bu yana devam ettiğini söyledi.

Kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm Gazzelilerin bu zulümden etkilendiğini dile getiren Fidantek, şunları kaydetti:

"Hiçbir otorite kabul etmeyen siyonist rejim, gerek insan haklarını gerekse de uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek soykırım suçu işlemektedir. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli ayrımı yapmaksızın herkese karşı canice saldıran siyonist rejim, sözde kendini savunma adı altında yaptığı saldırılarla birçok savaş suçu işlemiştir. BM raporlarında da yer aldığı üzere kimyasal silahlar kullanmış, saldırılması yasak olan hastane, okul, ibadethane gibi yerleri tarumar etmiş ve Gazze'de yaşanılacak tek bir yer bırakmayarak 1 milyon 400 bin insanı Refah Sınır Kapısı'nda açlığa, susuzluğa ve ölüme terk etmiştir."

Katliamın bir an önce durdurulması için gerekli adımların atılması gerektiğinin altını çizen Fidantek, İsrail ürünlerinin protesto edilmesi çağrısı yaptı.

Dua okunmasının ardından etkinliğe katılan çocuklar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kadınlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Yeni Dönem Öğretmenlik Şartları Açıklandı Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Yeni Dönem Öğretmenlik Şartları Açıklandı
19:12 Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi
15:44 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi
15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
18:37 Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi ilan sitesinde İstenen fiyat 41 milyon lira Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
18:29 GAİN’in heyecanla beklenen yeni dizisi ’RU’ya görkemli gala GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
17:15 Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
17:00 Taraftarın sevgilisiydi Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor
16:52 Galatasaray yeni başkanını seçiyor İşte açılan sandık sonuçları... Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...
16:42 Cumartesi Anneleri bininci hafta eylemini gerçekleştirdi Cumartesi Anneleri bininci hafta eylemini gerçekleştirdi
16:29 Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor
16:13 Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 19:40:23. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kadınlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement