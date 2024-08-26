Diyarbakır'da kafe saldırısı: İşletmeci ve çalışan yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kafe saldırısı: İşletmeci ve çalışan yaralandı

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Diyarbakır'da geçen ay gerçekleşen kafe saldırısının ardından serbest bırakılan şüpheliler, yeniden aynı kafeye saldırdı. Saldırıda kafe işletmecisi ve çalışan bir kişi yaralandı.

26.08.2024 14:16
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da geçen ay "kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı" gerekçesiyle silah ve el yapımı patlayıcıyla  bir kafeye saldırı düzenleyen kişiler, serbest bırakıldıktan sonra dün akşam yeniden aynı kafeye saldırdı. Saldırıda kafe işletmecisi ve çalışan bir kişi yaralanırken, saldırıyı düzenleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Cami Kebir Mahallesi'nde ilk olarak 11 Temmuz günü, aralarında CHP İstanbul Milletvekili ve eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin ailesine ait kafe ve karşında bulunan bir kafeye, 3 kişi el yapımı patlayıcı ve silahlı saldırı düzenlendi. "Kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik çalındığı" gerekçe gösterilerek yapılan saldırıya tepkiler gösterilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı düzenledikleri tespit edilen V.G, U.Y. ve G.Ç. tutuklanmıştı.

Yaklaşık 1 ay tutuklu kalan 3 kişi önceki gün serbest bırakıldı. Dün akşam saatlerinde, daha önce saldırı yaptıkları kafeye gelen V.G. ve U.Y., bir kez dana kafe çalışanlarına, 'Bu sokağa açık giyinen kadınların gelmesini istemiyoruz' diyerek, tehditler savurdu. Sözlü tartışmanın ardından V.G. ve U.Y., kafe çalışanlarına saldırdı. Bu esnada, daha önceki saldırı nedeniyle sokakta zırhlı araçla önlem alan polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Müdahale sırasında saldırganlardan birinin, polisin belindeki silahını almaya çalıştığı öğrenildi. Saldırıda kafe işletmecisi ve çalışan yaralandı.

Gözaltına alınan V.G. ve U.Y.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Önceki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, 11 Temmuz akşamı V.G, U.Y. ve G.Ç.'nin kafelere yaptığı saldırı anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Yüzleri maskeli kafelerin bulunduğu sokağa gelen V.G, U.Y. ve G.Ç, önce tabancayla ateş açıp ardından beraberinde getirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kafe saldırısı: İşletmeci ve çalışan yaralandı - Son Dakika

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