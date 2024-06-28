Diyarbakır'da Kamyon Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.
M.C.K. idaresindeki 21 ABE 287 plakalı kamyon, Oyalı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde M.Ç'nin kullandığı 21 AED 596 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, 2 sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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