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Diyarbakır'da Kamyonetin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kamyonetin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Diyarbakır'ın Kantar Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü Ali Gündoğdu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Gündoğdu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Gündoğdu'nun kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.01.2024 - 14:36,
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DİYARBAKIR'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü Ali Gündoğdu (19), yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu, Kantar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. M.Ş. idaresindeki 21 ABM 641 plakalı kamyonet, A. G. idaresindeki 21 ADK 227 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.G., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Diyarbakır\'da Kamyonetin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kamyonetin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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