Diyarbakır'da Kapanan Kırsal Mahalle Yolları Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kapanan Kırsal Mahalle Yolları Açıldı

Diyarbakır\'da Kapanan Kırsal Mahalle Yolları Açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan 22 kırsal mahallenin yolunu açmak için gece gündüz çalışmalara devam ediyor. Kulp, Silvan, Lice ve Hani ilçelerinde yürütülen çalışmalar, cenaze araçlarının da ulaşımına yardımcı oldu.

17.12.2024 17:36  Güncelleme: 17:42
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DİYARBAKIR'da belediye ekipleri tarafından Kulp, Silvan, Lice ve Hani ilçelerinde kapanan 22 kırsal mahallenin yolu açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kar yağışının etkili olduğu Kulp, Silvan, Lice ve Hani ilçelerinde kapanan kırsal mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. 18 araç ve 67 personelle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında kapanan yolların 22'si, kısa sürede ulaşıma açıldı. Ekipler, Silvan ve Lice ilçesinde yolda mahsur kalan cenaze araçlarının yolunu da açarak, cenazelerin defin işlemlerine yardımcı oldu.

'EKİPLERİMİZ, ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR'

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı karla mücadele ekiplerinin çalışmalara gece saatlerinde başladığını belirten Kulp Belediye Eş Başkanı Murat İpek, "Kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerimizde karla mücadele ekiplerimizce çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz bütün mahalle ve bağlı sokaklarıyla irtibat halinde olup herhangi bir aksaklığa olanak vermeyecek şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kapanan Kırsal Mahalle Yolları Açıldı - Son Dakika

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