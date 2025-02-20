Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle kapanan ilçelerden Çüngüş'te 20, Dicle'de 85 ve Hani ilçesinde 60 kilometre olmak üzere toplamda 165 kilometrelik yol, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Ekipler, kapalı kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?