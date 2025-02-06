Diyarbakır\'da Kardan Kapanan Mahallelerin Yolu Açıldı

DİYARBAKIR'ın Kulp ve Hani ilçelerinden kardan kapanan 3 kırsal mahallenin yolları, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Kulp ve Hani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 kırsal mahallenin yolu, ulaşıma kapandı. Kardan kapanan Kulp ilçesine bağlı kırsal Alaca Mahallesi ile Hani ilçesine bağlı kırsal Çukur ve Eşkin mahallelerinin yolları, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Haber ve Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR
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