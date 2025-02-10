Diyarbakır'da Karla Kaplı Yollar Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Karla Kaplı Yollar Ulaşıma Açıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ve Çüngüş ilçelerinde kar nedeniyle kapanan 226 kilometrelik yolu temizleyerek ulaşıma açtı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, kar yağışının etkilerini azaltmak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

10.02.2025 13:21  Güncelleme: 13:26
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Diyarbakır'ın iki ilçesinde karla kaplı yollar temizlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ve Çüngüş ilçelerinde kar nedeniyle kapanan kırsal mahallelerdeki 226 kilometrelik yolu yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice ilçesine bağlı Akçabudak, Yalımlı grup yolunda 16, Ecemiş grup yolunda 20; Çüngüş ilçesine bağlı Handere, Üçpınar, Yaynak grup yolunda 20, Albayrak grup yolunda 40, Avut Mahallesi yolunda 18, Çataldut Mahallesi yolunda 4, Yazyağmuru Mahallesi yolunda 16, Çeşmedere, Yaygınkonak grup yolunda 8, Akbaşak Mahallesi yolunda 24, Atalar, Elmadere, Börümcek, Sağtepe grup yolunda 30, Polatuşağı Ormançayı, Kuryan Mezrası grup yolunda 30 olmak üzere toplam 226 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Karla Kaplı Yollar Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Karla Kaplı Yollar Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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