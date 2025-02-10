Diyarbakır'da Karla Kaplı Yollar Ulaşıma Açıldı

Güncel

Başkanın maaşı 120 bin TL\'den 60 bin TL\'ye düşürüldü

Trump\'tan bir radikal hamle daha! Hazine Bakanı\'na talimat verdi

Bütün hafta kadar kar, yağmur ve soğuk var

Diyarbakır'ın iki ilçesinde karla kaplı yollar temizlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ve Çüngüş ilçelerinde kar nedeniyle kapanan kırsal mahallelerdeki 226 kilometrelik yolu yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice ilçesine bağlı Akçabudak, Yalımlı grup yolunda 16, Ecemiş grup yolunda 20; Çüngüş ilçesine bağlı Handere, Üçpınar, Yaynak grup yolunda 20, Albayrak grup yolunda 40, Avut Mahallesi yolunda 18, Çataldut Mahallesi yolunda 4, Yazyağmuru Mahallesi yolunda 16, Çeşmedere, Yaygınkonak grup yolunda 8, Akbaşak Mahallesi yolunda 24, Atalar, Elmadere, Börümcek, Sağtepe grup yolunda 30, Polatuşağı Ormançayı, Kuryan Mezrası grup yolunda 30 olmak üzere toplam 226 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.