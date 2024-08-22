Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

22.08.2024 15:36
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DİYARBAKIR'da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Narin Güran (8) için arama çalışması başlatıldı. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri sevk edildi. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve çevrede ekiplerin Narin'i arama çalışması sürüyor.

Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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