Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kızın Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kızın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kızın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, Jandarma ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda henüz bir sonuç elde edilemedi.

24.08.2024 19:19
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan (8) haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü.

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı.

Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, beraberindeki partililerle Güran ailesini ziyaret etti.

Ocak, gazetecilere, devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ocak, "Biz çok ümitliyiz, sona yaklaştığımızı umuyoruz. Yakın bir zamanda çok müjdeli bir haberi alıp tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kızın Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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