Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır\'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran\'ı arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için yapılan arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma ve diğer ekipler mahallede ve çevresinde arama gerçekleştiriyor.

26.08.2024 17:18
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında arama çalışması yürüttü.

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları da aradı.

Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince de arama çalışmalarında yer alan ekiplere çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

Jandarma, Bağlar, AFAD, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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