 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da kaybolan çiftçi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da kaybolan çiftçi için arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıkan çiftçi Abdurrezzak Kılıç'ın haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 6 gün boyunca devam eden çalışmalarda, Kılıç'a ait cep telefonu ve şalvar bulundu. Nehir ve çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları halen sürüyor.

Diyarbakır\'da kaybolan çiftçi için arama çalışmaları devam ediyor
14.01.2024 - 13:58,  Güncelleme: 14:01
Abone Ol

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç (65) için arama kurtarma çalışmaları, 6'ncı gününde sürüyor.

Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdurrezzak Kılıç, 8 Ocak'ta Dicle Nehri'nin karşı tarafındaki kırsal Sivritepe Mahallesi'nde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktı.  Kılıç'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine, 9 Ocak'ta arama çalışması başlatıldı. Jandarma, ANDA, AFAD, DÜAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Kılıç'ın suya düşme ihtimali üzerine nehir ve çevresinde arama tarama faaliyeti sürdürmeye başladı.

Çalışmaların ilk gününde su seviyesinin düşürülmesiyle, Kılıç'a ait cep telefonu bulundu. Üçüncü günde ise Kılıç'a ait şalvar bulundu. Şalvarın, Kılıç'ın kaybolduğu gün giydiği belirlendi. Cep telefonu ve şalvarın bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmaları, 6'ncı gününde de sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yenişehir, Dicle, Olay, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan çiftçi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular

Son Dakika
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 14:50:31. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan çiftçi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement