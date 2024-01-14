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Diyarbakır'da Kaybolan Çiftçinin Cansız Bedeni 3 Kilometre Uzaklıkta Bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaybolan Çiftçinin Cansız Bedeni 3 Kilometre Uzaklıkta Bulundu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaybolan çiftçi Abdurrezzak Kılıç'ın cansız bedeni, arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde, nehir kıyısında 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Kılıç'ın yakınları sinir krizi geçirirken, ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Diyarbakır\'da Kaybolan Çiftçinin Cansız Bedeni 3 Kilometre Uzaklıkta Bulundu
14.01.2024 - 15:43,
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3 KİLOMETRE MESAFEDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç'ın (65) cansız bedeni, arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde, kaybolduğu bölgeden 3 kilometre uzaklıkta nehir kıyısında bulundu. Bölgeye gelen Kılıç'ın yakınları sinir krizi geçirirken, cansız bedeni kıyıdan alınarak otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kaybolan Çiftçinin Cansız Bedeni 3 Kilometre Uzaklıkta Bulundu - Son Dakika
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