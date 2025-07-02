Diyarbakır'da Kayınpeder Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde gelinini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayınpeder tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'ndeki bir binada S.N.Y'nin kayınpederi N.Y. tarafından silahla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen N.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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