Diyarbakır'da Kaza: 2 Yaralı

DİYARBAKIR'da, otomobilin kaldırıma çarparak yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Üç Kuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BM 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp, yan yattı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR