Diyarbakır'da Kazada 5 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde alt geçitte duvara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Ortaviran Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin'den Diyarbakır yönüne seyir halinde olan 20 ADU 22 plakalı otomobil, alt geçitten geçerken duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.