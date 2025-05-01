Diyarbakır'da Kimyasal Madde Patlaması ve Yangın

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kimyasal maddelerin depolandığı iş yerinde patlamanın ardından yangın meydana geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Patlama, merkez Yenişehir ilçesindeki 4'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde kimyasal maddelerin depolandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık çalışanı ve itfaiye eri sevk edildi.

Polis ekipleri patlamanın yaşandığı iş yerinin bölgesinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise patlama sonrası meydana gelen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bir süre yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda bir itfaiye eri, dumandan etkilendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bölgeye giderek, incelemede bulundu.

Patlamanın nedeni ise araştırılıyor.