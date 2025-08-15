Diyarbakır'da Kırsal Yangın Sürüyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Kırsal Yangın Sürüyor

15.08.2025 23:54
Diyarbakır'ın kırsalında çıkan yangına müdahale sürerken 3 vatandaş dumandan etkilendi.

Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Lice'nin kırsal Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç Mahallesi arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Lice ilçesine bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı Mahallelerinin kırsal alanlarında örtü yangını çıktığı bildirildi.

Olayda şu ana kadar 3 vatandaşın dumandan hafif şekilde etkilendiği, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları, Valiliğimizin (AFAD) koordinasyonunda, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte aralıksız sürdürülmektedir. Halen yangın bölgesinde 74 araç ve 226 personel görev yapmaktadır. Saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Kaynak: AA

