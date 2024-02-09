Diyarbakır\'da sahte bilezik satmaya çalışan kadın gözaltına alındı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde girdiği kuyumcuya sahte bilezik satmaya çalışan L.K. (26) adlı kadın, gözaltına alındı. Şüphelinin, 3 farklı kuyumcuyu 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Bismil ilçesinde bir kuyumcuya giren L.K., elindeki bilezikleri satmaya çalıştı. Bileziklerin sahte olduğunu fark eden kuyumcu, şüpheliyi oyalayarak durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, L.K.?yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen 5 sahte bilezik ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu. Emniyetteki kontrolünde şüphelinin, kent merkezindeki 3 farklı kuyumcuyu aynı yöntemle 350 bin lira dolandırdığı belirlendi. L.K.?nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldıktan sonraki dönüş yolculuğu tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da sahte bilezik satmaya çalışan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?