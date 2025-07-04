Diyarbakır\'da Leman Dergisi Protesto Edildi

DİYARBAKIR'da dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikte karikatür yayınladığı gerekçesiyle Leman dergisi protesto edildi.

Cuma namazının ardından Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Yenişehir ilçesi Ofis Semti Sanat Sokağı önünde toplanan grup, derginin 26 Haziran tarihli sayısında yer alan karikatüre tepki gösterdi. Kalabalık, sık sık tekbir getirip slogan atarak protestoda bulundu. Grup adına açıklama yapan Fatih Taş, söz konusu karikatürün tüm Müslümanlara yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, "Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı İslam düşmanlığıdır. Kutsallarımıza açık bir saldırıdır. Sözde karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden bu güruhun ahlaksız neşriyatları kabul edilemez. Alemlerin Efendisi Hazreti Peygamber Efendimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, özelde 2 milyarlık İslam alemine, genelde ise Türkiye'de yaşayan tüm halklara yapılmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldıranlar, bunu sanat adı altında pazarlamaya çalışıyor. Bu millet, ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberimize dil uzatılmasını asla sineye çekmez. Bu zihniyetin temsilcileri, yaptıkları saygısızlığın hesabını hem vicdan hem de hukuk önünde verecektir. Peygamberimize yönelik bu hakaret basın özgürlüğüyle gizlenemez. Bu zihniyete fırsat verilmemelidir" dedi.

Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.