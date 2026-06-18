Diyarbakır'da Madde Bağımlılığı ile Mücadele Tüm Kente Yayılacak

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 14 ilçe belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle madde bağımlılığıyla mücadelede "rehabilitasyon köyü" anlayışıyla tedavi merkezi kurulması için hazırlıklara başlanırken, ilçe belediyeleriyle ortak koordinasyon ağı oluşturuldu. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, Meclis kararlarıyla danışmanlık merkezleri açma kararı aldıklarını açıklayarak, mücadeleyi kent geneline yaymayı hedeflediklerini kaydetti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde DEM Partili 14 ilçe belediyesi, Şiyar Be Platformu ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle madde bağımlılığıyla mücadelede yeni bir dönem başlatıldı.

Belediye, mevcut danışmanlık ve eğitim çalışmalarını sürdürürken, kentte kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için hazırlıklara başladı. Kent genelinde sürdürülen çalışmalara ilişkin Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, ilçe belediye eş başkanları ve çalışmanın bileşenleri katıldı.

Basın metnini okuyan Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, Büyükşehir Belediyesi olarak madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında bir yandan danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sürdürürken, diğer yandan kentte kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için hazırlıklara başladıklarını kaydetti.

İlçe belediyeleriyle ortak bir koordinasyon ağı kurduklarını belirten Eş Başkan Bucak, tüm ilçe belediyelerinin meclis kararlarıyla danışmanlık merkezleri açma kararı aldığını ve böylece mücadeleyi kent geneline yaymayı hedeflediklerini ifade etti. Bucak, madde bağımlılığıyla mücadelenin temel çalışma alanlarından biri olduğunu vurguladı.

140 YURTTAŞA BİREYSEL TERAPİ VE DESTEK

Sümerpark Yerleşkesi'nde 2025 yılında hizmete açılan Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde bağımlılıkla mücadele eden yurttaşlara terapi, psikolojik danışmanlık ve psikososyal destek hizmetleri sunduklarını aktaran Eş Başkan Bucak, merkeze ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Merkezimiz açıldığı günden bu yana 140 yurttaşa bireysel terapi ve danışmanlık hizmeti verdi. Danışanlara yalnızca merkez bünyesinde destek sunulmakla kalınmadı; ihtiyaç duydukları hastane ve tedavi süreçlerinde de eşlik edildi. Merkezimiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1700 ebeveyn ve yetişkine bağımlılık farkındalık eğitimleri verildi. Ailelerin bağımlılık risklerini erken fark etmeleri, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve koruyucu tutumlar geliştirebilmeleri amacıyla kapsamlı programlar gerçekleştirdik. Öte yandan, çocuk ve gençleri bağımlılık riskinden uzak tutmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında 2520 çocuğu Hayat Parkı Atölyeleri ile buluşturduk."

TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sahada yürütülen çalışmalar ve ailelerden gelen talepler doğrultusunda kentte önemli bir ihtiyacın bulunduğunun bilincinde olduklarını aktaran Bucak, "Yaklaşık bir buçuk yıldır sahada çalışan uzman ekiplerimizin deneyimleri ile danışan ve ailelerden gelen geri bildirimler, böyle bir merkezin gerekliliğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Hayata geçirilmesini planladığımız merkezin yalnızca bir tedavi alanı değil; üretimin, sosyal yaşamın, psikolojik desteğin ve toplumsal yeniden bütünleşmenin sağlanacağı bir 'rehabilitasyon köyü' anlayışıyla tasarlanacağını ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

İLÇE BELEDİYELERİYLE ORTAK MÜCADELE AĞI KURULUYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılıkla mücadeleyi kent genelinde daha güçlü ve yaygın hale getirmek amacıyla ilçe belediyeleriyle ortak bir koordinasyon ağı oluşturduklarını da söyleyen Bucak, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının tüm ilçelerde eşgüdüm içerisinde yürütüleceğini, bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirileceğini kaydetti.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR'

Madde bağımlılığıyla mücadelenin kapsamlı ve ortak bir çalışmayı zorunlu kıldığına dikkati çeken Bucak, DEM Parti belediyeleri olarak çocukların, gençlerin ve ailelerin geleceği için bağımlılıkla mücadele çalışmalarını büyütmeye, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye ve yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan çalışanlara, ilçe belediyelerine, destek sunan kurumlara ve mücadeleye katkı veren tüm yurttaşlara teşekkür eden Bucak, tüm bu çalışmaların başarıya ulaşmasında basının da önemli bir rol üstleneceğine inandığını kaydetti.