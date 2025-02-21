Diyarbakır\'da Meyan Şerbeti Hazırlama Tarifi

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Diyarbakır'da aktarcı meyan şerbetinin hazırlanışını tarif etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aktarcı, meyan bitkisinden yapılan şerbettin hazırlanışını tek tek anlattı.

Özellikle Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi, Anadolu bölgesi ve Marmara bölgesinde çokça bulunan meyan bitkisi Diyarbakırlı vatandaşlar tarafından özellikle Ramazan ayında ve yaz aylarında sıkça tüketiliyor.

Sur ilçesinde aktar ve kuruyemiş işlemecisi olan Ali Baran Çelik, meyan kökünün üretim yerlerinin genellikle Doğu ağırlıklı olduğunu ve Avrupa'nın belirli yerlerinde de bulunduğunu ifade etti. Çelik, "Meyan kökünün faydaları hazımsızlığa, mide ağrısına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, çürük dişlere ve özellikle insanlarımız sahurda meyan kökü bitkisi içerek gün içerisinde susamayı minimum seviyede azaltmaktadır. Her bir sürahi için bir avuç kadar meyan kökü bitkisi kullanılır. İyice kaynatılıp içerisine isteğe göre karanfil veya tarçın bırakılır. Süzgeç yardımı ile süzülür ve dolaba konur. İster soğuk, ister ılık, isterseniz sıcak bir şekilde tükete bilirsiniz" dedi.