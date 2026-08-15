Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 12 Yaralı
Lice'de minibüs devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yolcular nişan törenine gidiyordu.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.
Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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