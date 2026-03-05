Diyarbakır'da işçileri taşıyan servis minibüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAS 700 plakalı servis minibüsü, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Halid Bin Velid Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 9 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'da Minibüs Kazası: 10 Yaralı
