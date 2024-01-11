 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da minibüs markete daldı: 5'i ağır 6 öğrenci yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da minibüs markete daldı: 5'i ağır 6 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'da sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, yol kenarındaki markete daldı. Kazada, minibüsün altında kalan 5'i ağır, 6 öğrenci yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı.

Diyarbakır\'da minibüs markete daldı: 5\'i ağır 6 öğrenci yaralandı
11.01.2024 - 12:10,
Abone Ol

DİYARBAKIR'da sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, yol kenarındaki markete daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, minibüsün altında kalan 5'i ağır, 6 öğrenci yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolu üzerindeki bir büfede meydana geldi. Mehmet K.'nin kontrolünü yitirdiği 21 EN 834 plakalı minibüs, yol kenarındaki markete daldı. Bu sırada alışveriş yapan ikiz kız kardeşler H.E. ve E.E. (16) ile arkadaşları E.L. (16), İ.B. (16), Z.D. (16) ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, ikizlerden E.E. ile diğer 4 öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Mehmet K. gözaltına alındı. Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Güvenlik, Yaralanma, Gözaltı, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da minibüs markete daldı: 5'i ağır 6 öğrenci yaralandı - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı. Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı.
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00
Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek

Son Dakika
12:59 Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı.
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:11:38. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da minibüs markete daldı: 5'i ağır 6 öğrenci yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement